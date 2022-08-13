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З Чорноморська вийшло перше судно, що прибуло в Україну по зерно після 24 лютого – Мінінфраструктури

Балкер FULMAR S прибув до України 6 серпня під завантаження зерном

Перше судно, яке після початку повномасштабного вторгнення зайшло в українські порти, вийшло з порту «Чорноморськ» – про це 13 серпня повідомило Міністерство інфраструктури.

«Сьогодні вранці балкер FULMAR S (під прапором Барбадосу) вийшов у напрямку Туреччини. Судно об’єдналося в караван з балкером THOE», – повідомляє відомство.

За його даними, сукупно на борту двох суден 14,5 тисяч тонн аграрної продукції.

Загалом, повідомляє міністерство, у ході ініціативи щодо безпечного експорту зерна, 16 суден вийшли з українських портів, які везуть 450 тисяч тонн агропродукції.

Балкер FULMAR S прибув до України 6 серпня під завантаження зерном, ставши першим таким судном від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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