Попри обстріли, Дніпропетровщина вже зібрала 70% врожаю – ОВА

Попри постійні обстріли з боку російської армії декількох районів Дніпропетровської області? аграрії змогли зібрати до 70% врожаю. Про це у ефірі Свобода Live повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко. Також вона додала, що близько 80% малого та середнього бізнесу залишилося в області та продовжує працювати.

«Наші підприємці намагаються виплачувати зарплати, платять податки. Роблять все, щоб наближати перемогу на своєму фронті. Що стосується косовиці, то вона зараз активно триває. На сьогодні в нашій області зібрано десь до 70% врожаю, а це понад 2 мільйони тонн зернових. На жаль, у нас є 400 гектарів полів, які вигоріли через ворожі обстріли і там уже нічого збирати. Також є 12 тисяч гектарів полів, які постійно потерпають від обстрілів саме касетними снарядами і там дуже небезпечно збирати урожай. Якщо піротехніки зможуть вчасно їх знешкодити, то його встигнуть зібрати», – розповіла радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабаченко.

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Під час ефіру Свободи Live Бабаченко підтвердила загибель 13 людей внаслідок обстрілу «Градами» селища Марганець та Мирівської громади Нікопольского району. Ще двоє поранених, за її словами, знаходяться у важкому стані – за їхнє життя борються лікарі.

Російські військові регулярно обстрілюють Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровщини.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.