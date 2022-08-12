П’ятий караван з українським продовольством вийшов із портів «Чорноморськ» і «Південний» – уряд

П’ятий караван суден з понад 63 тисячами тонн української агропродукції на борту вийшов 12 серпня із портів «Чорноморськ» і «Південний» на Одещині, повідомило Міністерство інстраструктури України.

Йдеться про судна Sormovskiy і Star Laura.

«Зокрема, Star Laura стало першим судном класу Panamax, яке вийшло з порту «Південний» з початку реалізації «зернової ініціативи», та третім у загальному переліку суден-велетнів, які уже прямують «зерновим коридором», – йдеться в повідомленні.

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За даними Мінінфраструктури, 12 серпня «Чорноморськ» і «Південний» приймуть ще два судна під завантаження – BRAVE COMMANDER та PETREL S. На них буде завантажено понад 40 тисяч тонн українського зерна.

22 липня, представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

Перше судно з українським продовольством 1 серпня вийшло з Одеського порту. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне попрямувало до порту Тріполі у Лівані.

Згодом у рамках реалізації домовленостей із вантажем української продукції були відправлені ще понад 10 суден.