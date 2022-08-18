Міноборони заперечило «протистояння» Зеленського і військового командування

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала повідомлення про нібито конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і Генеральним штабом.

Вона заявила, що ці повідомлення поширюються в інформаційному просторі як Росії, так і України.

«Йдеться про вигаданий ворожими підрозділами ІПСО міфічний конфлікт між вищими органами військово-політичного керівництва, а саме протистояння Генерального штабу Збройних Сил України з Офісом Президента та Міністерством оборони. Як правило, цей наратив розповсюджується в telegram-каналах та ЗМІ, втім, не лише російських. Цей наратив підхоплюють і деякі українські ресурси та спікери», – прокоментувала Маляр.

На думку заступниці міністра, метою інформаційної операції є «створити конфлікт всередині військово-політичного керівництва нашої держави та всередині суспільства» зі стратегічною метою ослабити центр ухвалення рішення та наступальний потенціал України.

«Простими словами: якщо ми всі між собою пересваримось – нас легше зламати і завоювати. Цього ворог і добивається. Найчастіше маніпулятивні меседжі інформаційної операції привертають увагу своїми кричущими заголовками, які неодмінно викликають бурхливу емоційну реакцію», – додала Маляр.

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Вона також вказала на те, що подібні повідомлення часто посилаються на анонімні або невизначені джерела.

Останніми тижнями в російських медіа та телеграм-каналах поширювалися повідомлення про нібито конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.