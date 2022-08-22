Сім танків, гелікоптер та чотири засоби ППО Росія втратила за добу – Генштаб ЗСУ

У війні проти України Росія за добу втратила сім танків, гелікоптер та чотири засоби ППО, повідомляє у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямках.

Загалом, за даними Генштабу, Росія внаслідок повномасштабного вторгнення втратила:

45400 військових (+200 за останню добу)

1919 танків (+7)

4230 бойових броньованих машин (+6)

1032 артилерійських систем

266 реактивних систем залпового вогню

145 засіб протиповітряної оборони(+4)

234 літаки

198 гелікоптерів(+1)

815 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+9)

190 крилатих ракет

15 кораблів

3149 автомобільної техніки та автоцистерн (+6)

99 одиниць спеціальної техніки

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.