Європейці опинилися за крок від радіаційної катастрофи через Росію – Зеленський про ситуацію на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що зупинка Запорізької атомної електростанції, що сталася сьогодні вперше в історії, засвідчила те, що Росія поставила Україну і всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.

«Сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як російським обстрілом була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика й наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. Росія поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи», – сказав Зеленський.

Він запевнив, що влада робить все, щоб не допустити аварійного сценарію.

«Але це залежить не тільки від нашої держави. Ключове – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Бо кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи», – сказав президент.

Зеленський повідомив, що про ситуацію на ЗАЕС говорив сьогодні з президентом США Джо Байденом.

«Сьогодні говорив про це докладно з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Вдячний йому за розуміння та повну підтримку необхідності повернути станцію під належний контроль України й негайно забезпечити доступ МАГАТЕ. Це можна зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше зробити це зараз, ніж потім, якщо вітер почне розносити Європою радіаційне забруднення», – зазначив Володимир Зеленський.

25 серпня у компанії «Енергоатом» заявили, що дії російських військ спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – це сталося вперше в історії станції.

Натомість російська сторона звинуватила ЗСУ в обстрілі ліній електропередачі біля Запорізької АЕС, після чого сталося загоряння території охоронної зони ЛЕП.

Пожежі поблизу ЗАЕС зафіксував і супутник. На знімках, які є у розпорядженні «Схем» (проєкт Радіо Свобода), можна помітити осередки займання у лісі неподалік АЕС, а також дим над золовідвалом Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.