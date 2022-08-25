В «Енергоатомі» заявляють, що дії військ РФ спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі

У компанії «Енергоатом» заявляють, що дії російських військ спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – перше в історії станції.

Як повідомили в компанії, 25 серпня через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час російських обстрілів.



«Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції. Власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС», – заявив оператор АЕС.

Як повідомила Держінспекція ядерного регулювання, енергоблок №6 Запорізької атомної станції відключився від мережі, спрацював аварійний захист, а енергоблок № 6 ВП «Запорізька АЕС» був переведений на живлення власних потреб.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.