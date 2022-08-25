Британська розвідка назвала загрози для Запорізької АЕС через російську окупацію

Продовження окупації російськими військами Запорізької атомної електростанції несе низку загроз для роботи АЕС, заявила вранці 25 серпня британська розвідка.

«Поки Росія продовжує військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками, ймовірно, залишаться збої в роботі систем охолодження реакторів, пошкодження резервного електропостачання або помилки працівників, які працюють під тиском», – йдеться в щоденному звіті розвідки, який публікує Міністерство оборони Великої Британії.

«21 серпня 2022 року знімки продемонстрували, що Росія зберігає посилену військову присутність на місці з бронетранспортерами, розгорнутими в межах 60 метрів від реактора номер п’ять. Ймовірно, російські війська намагалися сховати транспортні засоби, припаркувавши їх під підвісними трубами і платформами», – заявили у розвідці Британії.

Там додали, що Росія, ймовірно, готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС у своїх пропагандистських цілях.

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Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

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