Радіація чи окупація. Чого більше бояться у Запоріжжі?

Проєкт Радіо Свобода«Новини Приазовʼя» поцікавився у жителів Запоріжжя, чи стежать вони за новинами про ситуацію із Запорізькою атомною станцією? Чи бояться вибухів та аварій там? Чи знають, що робити, якщо станеться витік радіації? Та чи бояться російської окупації свого міста?

Найбільша в Європі атомна електростанція в окупованому українському місті Енергодар, неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор».

Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Російські війська накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції, заявляють в компанії «Енергоатом».

Водночас в Запоріжжі почастішали сигнали повітряної тривоги, російська армія продовжує запускати ракети в напрямку міста, а підконтрольні окупантам сили оголошують проведення так званого «референдуму» по приєднанню Запорізької області до РФ.

«Йод в аптеках розкупили»

Жителі Запоріжжя кажуть, що не помічати новин про загрози з атомної станції зараз неможливо, оскільки про це говорить весь світ. Містяни розуміють всю небезпеку, але сподіваються, що катастрофи не буде.



«Сподіваємося, що вибухів (на ЗАЕС – ред.) не буде, хоча розуміємо, що таке може бути. Які це будуть вибухи? Якщо щось буде, то думаю, не настільки серйозне, я на це сподіваюся. Але звісно точно сказати не можна», – поділився житель міста Андрій.



Інша співрозмовниця Оксана розповіла про те, що через інформацію навколо ЗАЕС попрямувала до аптеки за йодом, але там їй повідомили, що його вже розкупили.

«Окупації вже не буде»

Деякі опитані запоріжці зізнаються, що більше бояться окупації, але разом із цим є впевненість, що російське захоплення міста зараз малоймовірне.

Вибух на станції – це катастрофа взагалі для всього світу

«І те (вибухи на АЕС – ред.), і інше (окупація міста – ред.) не приймаються взагалі. Окупація – це взагалі неможливо, а вибух на станції – це катастрофа взагалі для всього світу», – вважає місцевий житель Євген.



«Окупації вже взагалі боятися не треба. Тому що вона неможлива. А щодо вибуху на ЗАЕС – це така дуже серйозна провокація, щоб посіяти паніку. Вибухів ще не було, але люди вже деякі їдуть. Це залякування та інформаційний тероризм», – додав інший співрозмовник Андрій.



Жителька Запоріжжя Оксана каже, що містяни впевненні в доброму укріпленні міста, тому «наземної окупації скоріш за все не буде», а от від радіаційної загрози ніхто не застраховані, зазначила дівчина.



Перше ж, що планують робити опитані нами жителі у випадку витоку радіації з ЗАЕС – їхати якнайдалі та сподіваються на організовану владою евакуацію.