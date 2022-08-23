В окупованому Енергодарі після вчорашнього обстрілу таксі загинув працівник ЗАЕС – мер

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомляє, що внаслідок вчорашнього обстрілу таксі загинув працівник Запорізької АЕС.



«22 серпня внаслідок обстрілу автомобіля таксі в Енергодарі зазнав поранень працівник Запорізької АЕС – слюсар цеху теплової автоматики та вимірювань Владислав Мітін, 1996 року народження. Він був ушпиталений, але від отриманих важких поранень за кілька годин помер у реанімації», – написав він в телеграмі.

Напередодні Дмитро Орлов повідомив, що внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС 44-річний чоловік загинув на місці, 26-річний чоловік був поранений.

Обставини обстрілу достеменно невідомі.

«Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з практично рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомату», – повідомив 22 серпня Орлов.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.