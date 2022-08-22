Росія знову скликає засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС

Росія звернулася до Ради безпеки ООН з вимогою провести 23 серпня засідання щодо ситуації на Запорізькій АЕС – про це повідомляють російські державні медіа з посиланням на заступника представника Кремля в ООН Дмитра Полянського.

Про таку вимогу Москви також повідомило Постійне представництво України в ООН в коментарі агентству «Укрінформ».

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Також російський державний мовник «РИА Новости» повідомив із посиланням на представника Росії в ООН Сергія Небензю, що Росія також порушить тему вбивства доньки ідеолога «російського світу» Олександра Дугіна Дар’ї.

22 серпня російська Державна дума також заявила, що 25 серпня проведе засідання для обговорення «загрози безпеці Запорізької АЕС».

Минулого разу Росія ініціювала скликання Ради безпеки ООН 11 серпня.

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Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.