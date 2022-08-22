Жінка, яку РФ звинувачує у вбивстві Дугіної, не має стосунку до «Азову» – заява полку

Жінка, яку Федеральна служба Росії назвала винною в підриві автомобіля Дар’ї Дугіної, не є військовою полку «Азов» – про це йдеться в заяві полку 22 серпня.

«Жінка, ім’я та військове посвідчення якої опублікували ФСБ у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна – не має жодного відношення до полку «Азов» та ніколи не належала до нашого підрозділу», – йдеться в заяві.

Пресслужба полку порівняла документ, який ФСБ наводить як доказ його причетності, із відомою «візитівкою Яроша», і припустила, що підрив автомобіля Дугіної може бути підготовкою до «суду» над полоненими азовцями.

«Таким чином Росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо «необхідності» такого судилища. Ми категорично засуджуємо це незаконне судилище над українськими військовими та закликаємо усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб так званого «трибуналу» не відбулося», – заявляє полк.

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Федеральна служба безпеки Росії 22 серпня звинуватила у вбивстві громадянку України, яка нібито виїхала до Естонії. Згодом у російських медіа поширилися повідомлення, що підозрювана нібито служила в полку «Азов». Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Київ непричетний до підриву автомобіля Дугіної.

Увечері 20 серпня в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль доньки Дугіна – 29-річної Дар’ї Дугіної, яка загинула на місці. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

Олександр Дугін – один із ідеологів «російського світу», він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля. Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.