Після заяв Зеленського угруповання «ДНР» все одно хоче провести «суд» над українськими військовими

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявляє, що заяви президента України Володимира Зеленського не вплинуть на «суд» над українськими військовими.



«Підготовка до першого етапу трибуналу підходить до завершення. Слідчі органи працюють, і зараз від них залежать дата маріупольського першого трибуналу. Повністю готові матеріали по 80 епізодам злочинів «Азова», 23 людини вже арештовані і перебувають в інших місцях. Тому на нас подібні заявки Зеленського повпливати не можуть», – заявив він в ефірі телеканалу «Россия-24», повідомляє російська агенція «Интерфакс».

Напередодні президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що у разі проведення «абсурдного судилища» над українськими військовими будь-які переговори з Росією стануть неможливими.

«Хоч би що там думали собі окупанти, хоч би що планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала», – заявив він.

Зеленський попередив, що усі партнери України поінформовані про те, що може готувати Росія на цей тиждень.

«Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна не буде цього терпіти. Не буде терпіти знущання з людей, про яких можна сказати тільки одне: вони герої своєї Батьківщини, вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі», – наголосив президент України.

В тимчасово окупованому Маріуполі, за даними ЗМІ, готуються провести суд над бійцями полку «Азов», який у серпні в Росії заборонили і визнали терористичною організацією. На початку серпня російське видання Life опублікувало відео з філармонії Маріуполя, де для суду побудували металеві клітки.

Російська сторона кілька разів заявляла про намір судити бійців українського добровольчого полку «Азов», які, серед інших, були захисниками Маріуполя.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко припускав, що російські окупанти на 24 серпня готують у Маріуполі показовий «суд» над українськими військовополоненими.