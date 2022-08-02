У Росії український полк «Азов» визнали терористичною організацією

Верховний суд Росії визнав український полк «Азов» терористичною організацією та заборонив її діяльності в РФ, повідомляють російські ЗМІ.



Позовну заяву про це подав російський генпрокурор.

Раніше у Держдумі Росії пропонували судити бійців українського добровольчого полку «Азов», зробивши виняток з мораторію на застосування смертної кари.

Бійці «Азова» навесні 2022 року брали участь в обороні Маріуполя, кілька сотень їх взяли в полон. Згодом кілька десятків були обміняні на російських полонених.

Наприкінці липня в офіційному твітері посольства Росії у Великій Британії був опублікований заклик, щоб бійці українського полку «Азов» були не просто страчені, але повішені.

Твіт був опублікований через кілька годин після загибелі в колонії в окупованій Оленівці (Донецька область) десятків українських військовополонених, у тому числі бійців «Азова», в чому Київ звинувачує Росію.

До твіту російське посольство прикріпило посилання на відео, опубліковане на його Youtube-каналі, в якому чоловік та жінка, що називають себе жителями Маріуполя, стверджують, що українські військові нібито стріляли по них із території заводу «Азовсталь».

Слова про повішення на відео вимовляє один із учасників сюжету, проте російське посольство у твіті ніяк не позначило, що йдеться про цитату і що воно якось дистанціюється від неї. У коментарях під відео багато користувачів сумніваються, що герої сюжету справді описують реальні події.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав «дикунами і терористами» представників посольства Росії у Великій Британії.

Російська пропаганда часто згадує «Азов» як приклад нібито «процвітаючого в Україні нацизму».