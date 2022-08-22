ФСБ Росії заявило, що в загибелі доньки Дугіна винна громадянка України

Федеральна служба безпеки Росії прозвітувала про розкриття вбивства Дар’ї Дугіної – дочки праворадикального філософа та ідеолога «російського світу» Олександра Дугіна, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Відомство стверджує, що злочин підготували та вчинили спецслужби України.

ФСБ підозрює у вбивстві громадянку України Наталію Вовк 1979 року народження. Вона нібито приїхала до Росії разом із 12-річною донькою, орендувала у Москві квартиру в тому ж будинку, де жила Дугіна та стежила за нею.

За версією ФСБ, у день вбивства Вовк та її донька були на літературно-музичному фестивалі «Традиція», де Дугіна була присутня як почесна гостя. На тому ж фестивалі був її батько. Після керованого підриву автомобіля, в якому знаходилася Дугіна, Вовк разом із дочкою виїхали до Естонії, стверджує ФСБ.

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Міністерство закордонних справ України наразі не коментувало цю заяву.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Київ непричетний до підриву автомобіля Дугіної.

Увечері 20 серпня в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль доньки Дугіна – Дар’ї Дугіної. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

Олександр Дугін – один із ідеологів «російського світу», він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля.

Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.