Росія закриває окремі ділянки повітряного простору в трьох областях – Генштаб

Росія закриває окремі ділянки повітряного простору в своїх Липецькій, Воронезькій і Бєлгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року, повідомив у вечірньому зведенні 21 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, за повідомленням, на Сіверському напрямку російські війська проводять ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

У Генштабі повідомили, що російські сили протягом дня вдавалися до спроб наступу і штурму на Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Південнобузькому напрямках, більшість із яких відбили українські військові.

На напрямку Лозівський – Піски (Авдіївський напрямок) і Васильки – Благодатне (Південнобузький напрямок) загарбники мали «частковий успіх», йдеться у зведенні. Подробиць у Генштабі не навели.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ закликали українців бути особливо пильними у День незалежності України – 24 серпня.

Крім того, 23 серпня в Україні відзначають День прапора, а 29 серпня – День пам’яті захисників України.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що цього тижня Росія може зробити «щось особливо гидке».