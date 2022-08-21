Російські сили істотно збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі – Гуменюк

Російські військові суттєво збільшили кількість носіїв ракет у Чорному морі, повідомила в ефірі телемарафону начальниця координаційного пресцентру сил охорони й оборони півдня Наталя Гуменюк, відповідаючи на запитання про можливе збільшення кількості російських обстрілів українських міст 23 і 24 серпня.

«Ми бачимо, що вони істотно збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Зокрема, з «Калібрами» їх наразі п’ять, у тому числі підводні. І використання «Калібрів» цієї ночі може бути певним знаком того, що вони зараз готові їх використовувати, навіть незважаючи на високу вартість і не дуже велику кількість, яка ще залишилася», – сказала Гуменюк.

«Треба бути готовими до того, що вони можуть це застосувати, але не піддаватися паніці, не створювати ніякого зайвого ажіотажу», – додала вона.

21 серпня у пресслужбі Військово-морських сил Збройних сил України повідомили, що в Чорному морі чергують п’ять російських носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний їхній залп – 36 ракет.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ закликали українців бути особливо пильними у День незалежності України – 24 серпня.

Крім того, 23 серпня в Україні відзначають День прапора, а 29 серпня – День пам’яті захисників України.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що цього тижня Росія може зробити «щось особливо гидке».