«Ми не хочемо мати Росію за сусіда» – голова уряду Словаччини

У день 54-ої річниці окупації Чехословаччини військами так званого Варшавського пакту (військами СРСР і країн-сателітів) голови урядів Чехії і Словаччини – Петр Фіала і Едуард Геґер звернулися до сучасників із закликом не забувати історії й підтримати Україну в її боротьбі з російським агресором.

У спільному зверненні прем’єр Чехії Петр Фіала, зокрема, наголосив: «Відразу після початку агресії Росії на Україну було зрозуміло, що ми не можемо бездіяльно придивлятися, ми повинні активно допомагати… разом підтримувати українців в їхньому протистоянні російським окупантам».

Водночас, на думку голови уряду Словаччини Едуарда Геґера, сьогодні «загрозу війни і муки цивільних маємо прямо за нашими дверима», підтримкою України «ми підтримаємо і власну безпеку».

«Ми не хочемо мати Росію за сусіда», – наголосив словацький політик, закликавши при цьому зберігати спільні цінності – «пошану до демократії, свободу і права людини».

21 серпня 1968 року розпочалась окупація Чехословаччини військами так званого Варшавського договору (військами СРСР та країн-сателітів). Того дня на терени Чехословаччини увірвалось 6300 танків, також тисячі радянських вояків, багато з яких не знали, до якої країни і з якою метою вони прибули. За окремими даними, до пів мільйона радянського війська було розміщено по всій країні, а в місті Міловіце розгорнув свою роботу штаб Центральної групи військ.

21 серпня чехи відзначають як день пам’яті жертв окупації, згадують поіменно всіх, а кількість загиблих внаслідок окупації, за найновішими даними, сягнула 425 осіб.

4 листопада 1968 року з Чехословаччини виїхали вояки армій Польщі, Болгарії, НДР та Угорщини, останній радянський військовий залишив Чеську Республіку 21 червня 1991 року.