Експолонений: Росія намагається звинуватити «Азов» у причетності до вбивства Дугіної

Росія намагається прив’язати бійців полку «Азов» до вбивства доньки російського політичного діяча Олександра Дугіна – про це заявив звільнений з полону «азовець» Владислав Жаворонок (позивний «Вікіпедія»).

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на пресконференції звільнених із полону захисників «Азовсталі» 22 серпня підняли питання щодо причетності бійців полку «Азов» до загибелі доньки ідеолога «російського світу» Дар’ї Дугіної.

«Видають цю страту, стосовно цієї доньки, наче це справа рук полку «Азов». Ця їхня версія, яку вони оприлюднили як офіційну версію, не витримує критики. Як можна взагалі вірити їхнім новинам, якщо ця новина, цей висновок – очевидна брехня», – сказав Жаворонок.

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Федеральна служба безпеки Росії 22 серпня звинуватила у вбивстві громадянку України, яка нібито виїхала до Естонії. Згодом у російських медіа поширилися повідомлення, що підозрювана нібито служила в полку «Азов». Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Київ непричетний до підриву автомобіля Дугіної.

Увечері 20 серпня в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль доньки Дугіна – 29-річної Дар’ї Дугіної, яка загинула на місці. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

Олександр Дугін – один із ідеологів «російського світу», він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля. Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.