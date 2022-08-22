Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

«Комусь голки встромляли в рану, когось катували водою», – азовець «Вікіпедія» про тортури в полоні

Українські військові в полоні зазнають психологічного тиску та тортур, повідомив військовий полку «Азов»

Звільнені бійці полку «Азов» на пресконференції 22 серпня розповіли про катування, які російські військові застосовували проти них та їхніх побратимів у полоні, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Комусь голки встромляли в рану, когось катували водою», – розповів азовець Владислав Жаворонок із позивним «Вікіпедія».

Читайте також: Росія може завдати ракетний удар по полонених із «Азовсталі» під час «суду» в Маріуполі – ГУР

За його словами, російські окупанти також вдавалися до психологічного тиску:

«Психологічний тиск Росії обґрунтовувався тим, що «вы никому не нужны, вы проигрываете в этой войне». Уявіть, що важкопоранені знаходяться у важкому стані і з перших днів починається моральний тиск, починаються допити. На своєму прикладі скажу, що допити були у мене ще до того, як я почав отримувати антибіотики, після ампутації кінцівки. Лікуванням це назвати важко».

Жаворонок також розповів, що українські бійці у полоні не отримують всіх необхідних медикаментів.

Читайте також: Рідні українських полонених закликали Ґутерріша і Ердогана допомогти у звільненні азовців

«Для Росії був необхідний факт, що вони лікують – як наче вони можуть нас вилікувати. Тому сторона противника, коли не могла вилікувати пораненого – не зверталася по допомогу», – додав він.

Нині у російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі захисників «Азовсталі».

В тимчасово окупованому Маріуполі, за даними ЗМІ, готуються провести суд над бійцями полку «Азов», який у серпні в Росії заборонили і визнали терористичною організацією. На початку серпня російське видання Life опублікувало відео з філармонії Маріуполя, де для суду побудували металеві клітки.

Російська сторона кілька разів заявляла про намір судити бійців українського добровольчого полку «Азов», які, серед інших, були захисниками Маріуполя.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG