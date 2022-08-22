«Комусь голки встромляли в рану, когось катували водою», – азовець «Вікіпедія» про тортури в полоні

Звільнені бійці полку «Азов» на пресконференції 22 серпня розповіли про катування, які російські військові застосовували проти них та їхніх побратимів у полоні, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Комусь голки встромляли в рану, когось катували водою», – розповів азовець Владислав Жаворонок із позивним «Вікіпедія».

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За його словами, російські окупанти також вдавалися до психологічного тиску:

«Психологічний тиск Росії обґрунтовувався тим, що «вы никому не нужны, вы проигрываете в этой войне». Уявіть, що важкопоранені знаходяться у важкому стані і з перших днів починається моральний тиск, починаються допити. На своєму прикладі скажу, що допити були у мене ще до того, як я почав отримувати антибіотики, після ампутації кінцівки. Лікуванням це назвати важко».

Жаворонок також розповів, що українські бійці у полоні не отримують всіх необхідних медикаментів.

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«Для Росії був необхідний факт, що вони лікують – як наче вони можуть нас вилікувати. Тому сторона противника, коли не могла вилікувати пораненого – не зверталася по допомогу», – додав він.

Нині у російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі захисників «Азовсталі».

В тимчасово окупованому Маріуполі, за даними ЗМІ, готуються провести суд над бійцями полку «Азов», який у серпні в Росії заборонили і визнали терористичною організацією. На початку серпня російське видання Life опублікувало відео з філармонії Маріуполя, де для суду побудували металеві клітки.

Російська сторона кілька разів заявляла про намір судити бійців українського добровольчого полку «Азов», які, серед інших, були захисниками Маріуполя.