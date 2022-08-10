Instagram розблокував сторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі»

Платформа Instagram розблокувала сторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі» – про це 10 серпня повідомила сама організація.

«Наш Інстаграм знову в строю», – прокоментували в об’єднанні.

Асоціація подякувала за допомогу Міністерству цифрової трансформації України за допомогу.

Очільник відомства Михайло Федоров у своєму коментарі подякував компанії Meta, яка володіє соцмережею, за «швидку реакцію».

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«Чекаємо відновлення інших сторінок, повʼязаних з «Азовом», – зазначив він.

Напередодні Асоціація родин захисників «Азовсталі» повідомила про блокування своєї сторінки в Instagram. Наразі сторінка має майже 35 тисяч підписників.

Асоціація родин захисників «Азовсталі» об’єднує родичок і родичів українських військових, які захищали завод у Маріуполі протягом понад 80 днів. Наразі вони перебувають у російському полоні.