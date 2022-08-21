Байден, Макрон, Шольц і Джонсон обговорили ситуацію на ЗАЕС

Президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон 21 серпня закликали до стриманості навколо окупованої російськими військами Запорізької АЕС, одночасно підтвердивши свою підтримку Києва у війні, початій Росією.

Під час телефонної розмови чотири лідери також закликали до «швидкого відвідування» ядерного майданчика інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомили в Білому домі.

«Лідери підтвердили незмінну підтримку зусиль України щодо захисту від російської агресії. Вони також обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, включаючи необхідність уникати військових дій поблизу станції і важливість якнайшвидшого візиту МАГАТЕ для з’ясування стану систем безпеки», – йдеться в повідомленні Білого дому.

Раніше українська розвідка повідомляла, що окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції – 19 серпня на ЗАЕС перебував лише оперативний персонал. На відміну від попереднього розпорядження, зауважують в ГУР, нинішні «вихідні» стосуються також оперативних чергових. Напередодні в ГУР повідомили, що російські окупанти продовжили «вихідні» для українського персоналу Запорізької АЕС.

19 серпня в українській компанії «Енергоатом» заявили, що є інформація про намір російських окупантів найближчим часом зупинити працюючі енергоблоки ЗАЕС і відключити їх від ліній зв’язку видачі потужності в українську енергосистему.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.