Загроза нової ядерної катастрофи: що буде якщо Росія здійснить теракт на ЗАЕС?

ГУР МО: Росія готує теракт на атомній станції

Росія може влаштувати теракт на Запорізькій атомній електростанції. Про це заявляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України. У відомстві повідомили, що російські військові, які контролюють ЗАЕС від окупації Енергодара на початку березня 2022 року, нібито оголосили несподіваний «вихідний» на АЕС. І на електростанції буде знаходитися лише оперативний персонал.

Також за інформацією ГУР, представники Росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту.

Росія, в свою чергу, звинувачує Україну

Російське Міноборони 18 серпня заявило, що це Україна нібито має інсценувати провокацію техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.



При цьому Москва попереджає, що «за негативного розвитку ситуації можуть вивести у «холодний резерв» п'ятий та шостий енергоблоки, що призведе до зупинки Запорізької АЕС».



Якщо ж зупинити всі енергоблоки електростанції, це може призвести до аварії на кшталт тієї, яка сталася на японській Фукусімі, заявила Державна інспекція з ядерного регулювання України.

Чи можлива аварія на ЗАЕС? Якими можуть бути наслідки? Про це і не тільки говоримо в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.