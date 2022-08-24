Затримання працівників ЗАЕС: Лубінець закликав МАГАТЕ прискорити підготовку місії на станцію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 24 серпня прокоментував заяви Росії про затримання працівників Запорізької атомної електростанції.

«Російські медіа повідомляють, що представники їх окупаційних військ затримали двох співробітників ЗАЕС, за нібито співпрацю із Збройними силами України. Також у Росгвардії озвучили, що із березня таких «порушників» було 26 осіб», – зазначив омбудсмен.

Лубінець вказав на те, що російське керівництво «не соромиться» відкрито повідомляти про розміщення військової техніки на території працюючої атомної станції.

Читайте також: Голова МАГАТЕ не виключає візиту місії агентства на ЗАЕС найближчими днями

«Жодного порушення норм українського законодавства чи міжнародного права працівниками атомної станції не здійснюється. Це українська атомна станція, на якій працюють українські атомщики, які вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності атомної станції», – наголосив він.

Уповноважений додав, що затримання, катування й вбивства працівників АЕС російськими військовими – це не лише воєнний злочин, а й порушення принципів ядерної безпеки. Одним із таких принципів є збереження цілісності команди, яка працює на ядерному об’єкті.

«Вкотре закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту прискорити направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, демілітаризувати територію об’єкта та надати гарантії безпеки ЗАЕС та її персоналу для обслуговування станції. Переслідування працівників мають припинитись, адже кожен з них виконує свою важливу місію для безпечного функціонування найбільшої атомної станції Європи», – підсумував Лубінець.

Читайте також: Представник України на Радбезі ООН заявив, що лише виведення Росією своїх сил із ЗАЕС усуне ядерні загрози

Раніше Нацгвардія Росії заявила про затримання трьох працівників Запорізької АЕС за нібито передачу Україні даних про розміщення російських військ на території станції та поблизу неї.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.