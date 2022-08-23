Голова МАГАТЕ не виключає візиту місії агентства на ЗАЕС найближчими днями

Повідомлення української сторони про нові пошкодження на Запорізькій АЕС внаслідок російських обстрілів підтверджують необхідність якнайшвидшого візиту місії МАГАТЕ на станцію, переговори про його організацію активно тривають і є ймовірність такої місії вже найближчим часом, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За словами Гроссі, Україна поінформувала МАГАТЕ, що обстріли, які відновилися останніми днями, завдали додаткових збитків, зокрема, лабораторії та хімічним об’єктам. Крім того, в результаті обстрілу 22 серпня було пошкоджено трансформатори прилеглої ТЕЦ, що призвело до відключення лінії електропередач, що з’єднує цю станцію із ЗАЕС на декілька годин.

«Ці інциденти демонструють, чому в МАГАТЕ повинна бути можоивість скерувати місію на Запорізьку АЕС дуже швидко. Я продовжую дуже активно та інтенсивно консультуватися з усіма сторонами, аби ця життєво важлива місія МАГАТЕ могла відбутися без подальших затримок. Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на майданчику та зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори будуть успішні», – сказав Гроссі.

Раніше сьогодні в компанії «Енергоатом» повідомили, що російські війська накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.