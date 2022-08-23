Російські війська обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС – ГУР

Російські війська обстрілюють місце зберігання радіоактивної золи Запорізької теплоелектростанції, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони 23 серпня.

«Рашисти використовують новий метод створення потрібної «картинки» на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство. Мінометні обстріли передмість Енергодару віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС», – повідомляє відомство.

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У ГУР пояснюють, що йдеться про місце зберігання золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. У таких відходах висока концентрація отруйних речовин, а рівень радіації щонайменше в 2,5 рази перевищує природний фон. При висиханні зола перетворюється на пил.

«Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара. Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних «обстрілів з боку ЗСУ», – додають у розвідці.

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Наразі немає можливості перевірити ці дані незалежно.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.