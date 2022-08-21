Жінка померла, намагаючись евакуюватися з окупованих територій – мер Мелітополя

Жителька окупованих територій померла на Запоріжжі, намагаючись евакуюватися, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров 21 серпня.

За його словами, російські війська днями не пропускають евакуаційні колони, що прямують до обласного центру.

«Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4000-ма тисячами людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах, які ворог створив на своїх блокпостах», – заявив Федоров у своєму Телеграм-каналі.

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Він вказав на те, що це не перший випадок загибелі людей під час спроби евакуації:

«Кількість смертей, які зафіксовано в евакуаційних колонах, вже перевищила десяток. Проте окупантів це не бентежить – щодня вони знущаються над нашими людьми, які бажають втекти від «русского мира».

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.