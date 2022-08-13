У ДБР повідомили про понад 20 обшуків у Запорізькій ОВЦА, міськраді, правоохоронних органах

Державне бюро розслідувань заявляє, що у Запорізькій області викрило і припинило масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування, щоденні незаконні прибутки з якої складали два мільйони гривень.

«Сьогодні, 13 серпня, працівники ДБР провели понад 20 обшуків у: Запорізькій ОВЦА, міській раді, правоохоронних органах області, у тому числі в осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної схеми. В результаті вилучено: чорнові записи, документи, незаконно отримані кошти, засоби зв’язку та інші речі», – йдеться в повідомленні.

У ДБР нагадали, що в травні рішенням Ради оборони Запорізької області був затверджений Порядок перетинання лінії зіткнення, за яким громадяни України мають подавати відповідні заявки, що розглядаються уповноваженими особами і на їхній основі формуються відповідні списки.

«Окремі «ділки» Запорізької ОВЦА, міської ради, а також правоохоронних органів організували злочинну схему отримання неправомірної вигоди за «швидкий» і позитивний розгляд таких заявок. Для цього вони створювали штучні перешкоди або затягували час, або свідомо допускали помилки під час оформлення документів. У результаті час розгляду заявок на виїзд необґрунтовано затягувався і складав від 4 до 5 тижнів, або ж взагалі – особі відмовляли у перетині лінії зіткнення, оскільки у документах були вказані неточні дані», – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб «пришвидшити» процедуру, охочим пропонували заплатити: «була розроблена ціла система поборів із громадян, в залежності від засобу пересування і швидкості розгляду питання, зокрема, з однієї автівки неправомірна вигода могла складати до 800 доларів». Гроші отримували спеціально залучені посередники, заявляють у ДБР.

Зокрема, там повідомили, що затримали одного з посередників «на гарячому» у момент передачі коштів у сумі 1400 доларів за «позитивний» розгляд заяви особи. Затриманий обіцяв вирішити питання з оформленням необхідних для виїзду на окуповану територію України документів впродовж о двох днів за «символічну» плату, кажуть у бюро.

В Офісі генпрокурора уточнили, що посередник діяв від імені правоохоронців Запорізької області.

У Державному бюро розслідувань уточнили, що готують повідомлення про підозру для зловмисників.

Імен і посад згаданих осіб у ДБР не навели.