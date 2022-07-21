Прокуратура викрила схеми ухиляння від служби у війську: хабарі у військкоматі та 1600 євро за перетин кордону

У Київській міській прокуратурі повідомили, що правоохоронці викрили 34-річного жителя Київської області, який організував нелегальну схему перетину державного кордону громадянами України призовного віку.

«Чоловік пропонував громадянам, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії воєнного стану, організувати безперешкодний перетин кордону України на підставі документів про нібито навчання у вищих навчальних закладах Республіки Польща. Свої послуги зловмисник оцінив у сумі 1 600 євро з людини. Зокрема, за такою схемою чоловік збирався переправити через державний кордон України громадянина призовного віку. У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримали під час зустрічі з «клієнтом» та отримання від нього 800 доларів США. Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Повідомляється про відкриття кримінального провадження за статтею про незаконне переправлення осіб через держкордон.

Крім того, на Одещині викрито співробітників військкомату, які за хабарі допомагали військовозобов’язаним уникати служби в ЗСУ, повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону України.

«Група осіб, до складу якої входили двоє цивільних та посадові особи Болградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області запропонували військовозобов’язаному громадянину України за неправомірну вигоду в сумі 12 000 доларів США видати йому документи про непридатність до військової служби та зняття з військового обліку, що необхідно для виїзду за кордон під час дії воєнного стану в державі. 20.07.2022, під час безпосереднього одержання грошових коштів, яке відбувалось під контролем правоохоронців, одного з учасників групи, мешканця Одещини, затримано», – повідомили в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, затриманому готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

«Встановлюються всі учасники злочинної групи, в тому числі військові службові особи та працівники медичних закладів», – додали в прокуратурі.

Одразу як почалося російське масштабне військове вторгнення в Україну 24 лютого в Україні було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.