Жінок братимуть на військовий облік лише з їхньої згоди – Генштаб ЗСУ

В Україні на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку військовозобов’язаних, і тому їх взяття на такий облік здійснюватиметься лише за їхнім бажанням, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

«Проведення загальної мобілізації під час війни з РФ засвідчило, що на військову службу до ЗСУ та інших військових формувань призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих. Більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. На сьогодні у Збройних силах залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій. Отже, досвід розгортання військових частин ЗСУ та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні вказано, що Головним управлінням персоналу Генштабу ЗСУ опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише з їхньої згоди.

Також пропонується розпочати проведення заходів щодо взяття жінок на військовий облік не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

З 1 жовтня цього року в Україні запрацює нова процедура взяття жінок на військовий облік. У соцмережах і ЗМІ поширилася інформація про те, що жінкам, які пройдуть процедуру, можуть заборонити виїжджати з України на період воєнного стану. Втім у Міноборони заявили, що обмежень на перетин кордону для жінок не планують.

В Україні після повномасштабного нападу Росії, який почався 24 лютого, запровадили воєнний стан й оголосили загальну мобілізацію.