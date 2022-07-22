Експосадовці СБУ, колишні розвідник та співробітник ФСБ – про те, хто здав український південь Росії

Чому затримали колишнього начальника управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча та за яким звинуваченням? Чи могли дії колишнього силовика сприяти захопленню півдня України російськими військами? Чому Росії вдалося швидко окупувати більшість Херсонської та частину Запорізької областей? Ці та інші питання обговорювали в проєкті Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

16 липня стало відомо, що українські силовики затримали колишнього начальника управління Служби безпеки України в АР Крим Олега Кулініча . Як повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, його звинувачують у державній зраді. У ДБР зазначили, що встановлені факти співпраці чинного співробітника служби з представниками спецслужб Росії. Там стверджують, що ця інформація підтвердилася у результаті проведених експертиз.

. Як повідомила пресслужба розслідувань, його звинувачують у державній зраді. У ДБР зазначили, що встановлені факти співпраці чинного співробітника служби з представниками спецслужб Росії. Там стверджують, що ця інформація підтвердилася у результаті проведених експертиз. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 17 липня , коментуючи затримання ексначальника кримського управління СБУ, зазначив, що правоохоронні органи нададуть оцінку діям та бездіяльності всіх посадовців, які неналежним чином виконують свої обов’язки в українських правоохоронних органах.

у своєму , коментуючи затримання ексначальника кримського управління СБУ, зазначив, що правоохоронні органи нададуть оцінку діям та бездіяльності всіх посадовців, які неналежним чином виконують свої обов’язки в українських правоохоронних органах. За словами президента, наразі зареєстроване 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування та інших правоохоронних структур.

17 липня Зеленський відсторонив від посади генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та усунув голову Служби безпеки України Івана Баканова . ­19 липня обох звільнила Верховна Рада.

Агенти Росії на службі в СБУ

Як на шостому місяці війни в ключових державних інституціях працюють вороги України, які зливають інформацію країні-агресору?

Радник Офісу президента Андрій Смирнов в ефірі національного телемарафону пояснив , що президент України очікував від Баканова та Венедіктової «більш конкретних та радикальних результатів» щодо очищення СБУ та прокуратури від «колаборантів та державних зрадників». Він наголосив, що досі залишається багато запитань щодо кадрового складу деяких структур.

«Ми намагаємося отримати відповідь на запитання: «Як на шостому місяці війни в ключових державних інституціях, які безпосередньо працюють з інформацією з обмеженим доступом, працюють вороги України, працюють колаборанти, які зливають інформацію країні-агресору, фактично ворогу?» – сказав Смирнов.

Як повідомляє ДБР, затриманий ексначальник управління СБУ в АР Крим Кулініч передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України , а також дані, що становлять державну таємницю.

Водночас у СБУ зазначили, що інформація про співпрацю Кулініча з Росією ще потребує перевірки . Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Офіс генерального прокурора. Поки що позиція заарештованого Кулініча щодо висунутих йому звинувачень невідома.

Посада Кулініча була «номінальною»

Він – ворог самого існування України, але не міг здати інформацію про мінні поля чи розмінування

Генерал-майор СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках Віктор Ягун вважає, що діяльність Кулініча на посаді голови кримського управління СБУ не могла посприяти швидкому захопленню українського півдня Росією.

«Він – ворог самого існування України. Але те, що ні він, ні його помічник не могли кардинально змінити ситуацію на Чонгарі – це стовідсотково. Вони не могли здати (інформацію про – ред.) мінні поля чи розмінування, бо у служби є функціонал, який точно до цього немає стосунку. Вони могли сказати оперативну ситуацію, розкрити якісь критичні речі, але то не було основним, на що спиралася російська агресія», – запевнив Ягун.

Експерт з питань державної безпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк зазначив, що посада начальника управління СБУ в АР Крим є «номінальною».

«Впливу на Крим ми не мали, агентури там практично не залишилося, слідство на цій території не працювало, тож у Херсоні було номінальне управління з невеличким кабінетом та номінальний начальник. Тому великих претензій щодо результатів роботи бути не може. Єдине, що робили, – це заочне розслідування щодо зрадників та колаборантів», – висловився ексспівробітник спецслужби.

У Росії є багато резидентури з агентурою в Україні, вона є і зараз. У такій масі колаборантів не знайти агентуру, приховану Росією

Вовк вважає, що для захоплення сухопутного коридору до окупованого Криму Росія залучила багато розвідувальних ресурсів.

«Херсонська область особливо важлива для подачі води у Крим. Для росіян це було першочергове завдання, і вони кинули туди багато сил та можливостей, в тому числі розвідувальних. Звичайно, в Росії є багато резидентури з агентурою (в Україні – ред.), вона є і зараз. У такій масі колаборантів не знайти агентуру, приховану Росією», – сказав Вовк.

Експерт із питань безпеки, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що тодішній начальник кримського управління СБУ Кулініч не відігравав суттєвої ролі в російській окупації півдня України. Він зазначив, що захистити регіон мали Збройні сили та Державна прикордонна служба України.​

Треба було затримати російське військо на Кримському перешийку

«Найголовніше – їх (російських військових – ред.) треба було затримати на Кримському перешийку, щоб вони не пішли на Херсонщину, Запоріжжя й навіть до Маріуполя. Розміщаючи там міни, артилерійські та ракетні комплекси, авіацію, а у другому ешелоні – наші потужні військові можливості, ми стовідсотково не допустили б туди (російське військо – ред.)», – сказав колишній розвідник.

Під час наступу російських збройних сил виникло питання, чому не були підірвані мости та переправи. Усе начебто було добре і повинно було спрацювати

Військовий експерт Українського інституту майбутнього, ексспівробітник СБУ Іван Ступак поділився інсайдерською інформацією, яку отримав про Кулініча.​

«Влітку чи восени він ініціював обліт позицій українських військових на гелікоптері, під егідою, що треба проінспектувати, чи все добре. За результатами цього обльоту був складений звіт на 30–40 аркушів. Невідомо, куди він пішов. Під час наступу російських збройних сил виникло питання, чому не були підірвані мости та переправи. Приблизно за два тижні до 24 лютого була інспекція цих переправ на предмет мінувань. Усе начебто було добре і повинно було спрацювати», – розповів експерт.

Ступак наголосив, що СБУ треба реформувати, але не тепер, а вже після війни.

«Влада Україна недооцінила ризики»

Влітку 2021 року відбулося засідання РНБО, на якому доручили забезпечити захист південних областей України на випадок повномасштабного російського вторгнення. Про це 26 травня в ефірі «24 каналу» заявив секретар РНБО Олексій Данілов . Його запитали, що сталося на адмінкордоні між Кримом та Херсонською областю у перші дні повномасштабного нападу Росії, після чого окупаційні сили швидко зайняли Херсонщину. Секретар РНБО відповів, що «остаточної відповіді немає».

Генерал-майор СБУ Ягун зазначив, що український південь не мав жодних укріплювальних споруд на випадок вторгнення Росії з окупованого Криму. Ба більше, до 24 лютого влада робила ставку на дипломатичне врегулювання відносин з Росією.

Була потрібна величезна кількість військ, яких навіть не було в цілій Україні

«Щоб захищатися з нашої сторони, треба було підірвати мости. (На Херсонщині – ред.) дуже складний рельєф, який дозволив ті мости швидко захопити й пройти далі. Там була потрібна величезна кількість військ, яких навіть не було в (цілій – ред.) Україні», – пояснив Ягун.

На думку Маломужа, українська влада недооцінила ризики повномасштабного вторгнення Росії, що призвело до швидкого захоплення українських територій на багатьох напрямках.

Основна відповідальність за окупацію півдня – на головнокомандувачі, начальнику Генштабу, прикордонній службі

« Приїжджав директор ЦРУ (Вільям Бернс – ред.), зустрічався з керівництвом держави, доводив інформацію про основні удари (російської армії – ред.) – миттєвої реакції не було. Основна відповідальність (за окупацію півдня – ред.) на головнокомандувачі, начальнику Генштабу, прикордонній службі. Той, хто не організував і не забезпечив оборону, – це основний відповідальний за те, що цей регіон захоплений», – повідомив Маломуж.

«Росія роками вербувала українських спецслужбовців»

Російський опозиційний політик, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков розповів, що в 1990-х роках українські та російські спецслужби товаришували. Зміни у стосунках почалися, коли Україна стала відходити від проросійського курсу.

Зміна керівництва СБУ якраз пояснюється тим, що забагато було цих контррозвідувальних провалів, забагато було російської агентури

Гудков вважає, що Росія використовувала можливості для вербування українських силовиків.

«Зміна керівництва СБУ якраз пояснюється тим, що забагато було цих контррозвідувальних провалів, забагато було російської агентури. В українців теж були можливості вербувати наших, так само, як і у наших – вербувати українців. Бо є зв’язки (з часів СРСР – ред.). Десь – підкуп, десь – допомога з бізнесом, – усе це створювало основу для вербувальної бази», – пояснив опозиціонер.

Радіо Свобода готове надати можливість висловити свою точку зору всім сторонам, згаданим у цьому матеріалі.