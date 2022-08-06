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СБУ: викрили російських агентів, які допомагали нищити суднобудівну інфраструктуру на Миколаївщині

За даними СБУ, через дії цієї агентурної мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи «Екватор», «Кристал», «Океан»

Служба безпеки України заявляє про викриття агентів ФСБ, які допомагали російським військам нищити суднобудівну інфраструктуру на Миколаївщині.

Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, два агенти збирали та передавали країні-агресору розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ – ці дані російські війська використовували для завдання ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів.

«У результаті дій цієї агентурної мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи «Екватор», «Кристал», «Океан», склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури», – повідомляють у СБУ.

Російським агентам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

4 липня Служба безпеки України заявила про знешкодження трьох «глибоко законспірованих російських агентів», які збирали розвіддані щодо діяльності ЗСУ у причорноморських районах.

Нині у Миколаєві діє подовжена комендантська година до 5:00 8 серпня. В ОВА повідомили, що її запровадили, серед іншого, задля відпрацювання по колаборантах.

Миколаїв та область щоденно зазнають російських обстрілів.

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