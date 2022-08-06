СБУ: викрили російських агентів, які допомагали нищити суднобудівну інфраструктуру на Миколаївщині

Служба безпеки України заявляє про викриття агентів ФСБ, які допомагали російським військам нищити суднобудівну інфраструктуру на Миколаївщині.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, два агенти збирали та передавали країні-агресору розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ – ці дані російські війська використовували для завдання ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів.



«У результаті дій цієї агентурної мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи «Екватор», «Кристал», «Океан», склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури», – повідомляють у СБУ.



Російським агентам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

4 липня Служба безпеки України заявила про знешкодження трьох «глибоко законспірованих російських агентів», які збирали розвіддані щодо діяльності ЗСУ у причорноморських районах.

Нині у Миколаєві діє подовжена комендантська година до 5:00 8 серпня. В ОВА повідомили, що її запровадили, серед іншого, задля відпрацювання по колаборантах.

Миколаїв та область щоденно зазнають російських обстрілів.