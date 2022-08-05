Кім: на вихідних Миколаїв буде закритий

На території Миколаєва з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня запроваджують комендантську годину, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«На вихідних місто буде закрите, всі перебувають вдома, закупіть воду, їжу. Ми працюватимемо і по колаборантах у тому числі. Місто буде на відпрацюванні», – сказав Кім у відеозверненні в телеграмі 5 серпня.

Він закликав поставитися з розумінням до відповідних заходів, запланувати об’їзд міста.

Три міжнародні автобуси, рейси яких заплановані, з міста виїдуть у супроводі поліції, сказав голова ОВА.

20 липня Віталій Кім анонсував, що найближчим часом Миколаїв «закриють» на день чи два.



Він повідомляв про надходження листів щодо ймовірних колаборантів та зрадників, інформацію в яких перевіряють.

Миколаїв та область регулярно потерпають через обстріли російських військ. Раніше у кількох українських містах оголошували подовжену комендантську годину, яка могла тривати кілька днів.