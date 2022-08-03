Влада показала наслідки ранкового обстрілу Миколаєва (відео)

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич оприлюднив відео наслідків ранкового російського обстрілу міста.



За його словами, є руйнування, але люди не постраждали.



« Зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення аптеки й кількох магазинів. Також є два влучання на територію кінно-спортивної школи. Там вилетіли вікна у будівлі. На щастя, ні працівники, ні тварини не постраждали», – написав він у телеграмі.



За попередніми даними, Миколаїв обстрілювали системами С-300.

Миколаїв щоденно зазнає російських обстрілів. Загарбники застосовують проти міста нетипові С-300, РЗСВ та крилаті ракети.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду». Попри численні свідчення, Москва також заперечує свої атаки по цивільним в Україні.