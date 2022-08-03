Війська РФ у Миколаєві поцілили у багатоповерхівки, кінно-спортивну школу – Кім

Миколаїв вранці знову потерпав від російських обстрілів, є руйнування, повідомив в телеграмі голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.



За його даними, внаслідок обстрілів в одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйновано супермаркет та пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку, магазини, дорожнє полотно.



Також було влучання на територію кінно-спортивної школи. Детальна інформація уточнюється.



Віталій Кім також повідомив, що після вечірнього обстрілу Миколаєва в одному з районів міста сталася пожежа.



«Окрім цього, внаслідок обстрілів уражено причал, пошкоджено промислове підприємство та житлові будинки. Попередньо відомо, що ворог також обстріляв автогаражний кооператив реактивними системами залпового вогню «Смерч», – додав він.

Миколаїв щоденно зазнає російських обстрілів. Загарбники застосовують проти міста нетипові С-300, РЗСВ та крилаті ракети.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.