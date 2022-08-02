У Миколаєві через вибухи в одному з районів міста почалась пожежа – мер

У Миколаєві через потужні вибухи у вівторок ввечері в одному з районів міста почалась пожежа, повідомив у Telegram мер Олександр Сєнкевич.

«Після потужних вибухів близько дев’ятої вечора в одному з районів міста почалась пожежа. Також є перебої зі світлом», – розповів він.

Сєнкевич закликав громадян максимально дотримуватись правил безпеки.

Сьогодні близько 4-ї ранку у Миколаєві вже були потужні вибухи у кількох районах міста. За попередніми даними, одна людина зазнала поранень.

Раніше у вівторок повітряне командування «Південь» повідомило, що близько 17:30 у небі над Миколаївщиною було виявлено та знищено чотири російські крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555).

«Пуски крилатих ракет здійснювались із російських стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 із північної частини Каспійського моря», – повідомила пресслужба повітряного командування «Південь».

Загалом українські військові ввечері у вівторок збили сім із восьми російських крилатих ракет, випущених у напрямку центральних, південних та західних областей України.