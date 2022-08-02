Війська РФ ракетним ударом уразили ЗРК на Львівщині – Повітряні сили ЗСУ

Українські військові ввечері у вівторок збили сім із восьми ворожих крилатих ракет, випущених у напрямку центральних, південних та західних областей України, повідомляє Повітряне командування Збройних сил України.

«2 серпня близько 17-ї години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України. Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних сил. На жаль, є одне влучання на Львівщині – уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні також голова Львівської ОВА Максим Козицький казав про вибух на території Червоноградського району Львівської області. Деталі обіцяв згодом.