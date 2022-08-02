Війська РФ вночі обстріляли Миколаїв з «Смерчів» і систем С-300 – Кім

Російські війська вночі обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню «Смерч» і систем С-300, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Вночі, 2 серпня, після 01:00 та близько 04:00 вкотре було обстріляно два райони міста. За попередньою інформацією відомо, що один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ «Смерч», інший – ракетами типу С-300», – написав він у телеграмі.



За його даними, через російські атаки пошкоджено гуртожиток одного з університетів.



«В момент влучання в приміщенні перебував охоронець будівлі, який зазнав поранення», – уточнив Кім.



Також через російські обстріли Миколаєва пошкоджені житлові будинки.

Раніше мер міста Олександр Сєнкевич повідомив «потужні вибухи» в Миколаєві.

Миколаїв російських обстрілів зазнає щоденно. Напередодні, як повідомляв Олександр Сєнкевич, стався «найсильніший за весь час» обстріл Миколаєва.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.