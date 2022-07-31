Мер Миколаєва повідомив про «найсильніший за весь час» обстріл міста військами РФ

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про масований обстріл міста з боку російських сил вночі і вранці 31 липня.

«Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу, напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку», – написав він у телеграмі.

За словами Сєнкевича, руйнована низка об’єктів, пошкоджені житлові будинки. На місцях влучань виникли пожежі, там працюють рятувальники.

Про постраждалих чи загиблих мер даних не навів. «Збираємо детальну інформацію», – додав він.

Інформація про обстріли міста надходить останнім часом щодня. Зокрема, вранці 29 липня, за даними влади міста, російські загарбники обстріляли один із районів Миколаєва касетними боєприпасами. Внаслідок цього загинули сім людей.