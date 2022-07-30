У лікарні померли ще двоє поранених під час обстрілу Миколаєва 29 липня – мер

У Миколаєві в лікарні померли ще двоє поранених внаслідок вчорашнього обстрілу міста російськими силами, повідомив у телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич.

«На жаль, збільшилася кількість жертв учорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту. Стало відомо, що у лікарні померли двоє чоловіків 1977 і 1979 р.н. Загалом за медичною допомогою за вчора звернулось 19 осіб», – написав мер.

Раніше повідомляли про п’ятьох загиблих і 14 поранених. За даними влади міста, російські загарбники вранці 29 липня обстріляли один із районів Миколаєва касетними боєприпасами.

Інформація про обстріли міста надходить останніми часом щодня.