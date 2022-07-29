Люди йшли за гуманітарною роздачею хліба від ООН – мер Миколаєва про загиблих від обстрілу РФ

Поблизу місця обстрілу Миколаєва армією РФ не було жодних військових об’єктів, а були пункти видачі хліба за програмою ООН, куди йшли місцеві жителі, що загинули від удару, повідомив Радіо Свобода в ефірі програми Свобода Live міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він також підтвердив факт загибелі п’яти цивільних жителів і поранення 13 внаслідок обстрілу, що стався вранці 29 липня.

«З військових об’єктів в скверику стояв на п’єдесталі «МТ-ЛБ» (багатоцільовий тягач легкий броньований – ред.), здається, часів афганської війни – тобто це пам’ятник. Це єдиний військовий об’єкт у цьому районі. Там неподалік – виключно житлові райони і приватний сектор, магазини. І там розташовані пункти видачі хліба за програмою ООН, куди, власне, і прямували люди старшого віку для того, щоб отримати цей хліб. А росіяни обстріляли просто місцевих жителів, вбивши їх», – розповів міський голова Миколаєва в ефірі Свобода Live.

Раніше Сєнкевич повідомив, що Миколаїв був обстріляний касетними снарядами.

Напередодні ввечері Миколаїв також зазнав обстрілу військ РФ. Повідомлялося про влучання у подвір’я приватних житлових будинків. Також було пошкоджено пункт видачі гуманітарної допомоги. Попередньо, троє людей були поранені.