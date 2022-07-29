Удар військ РФ по Миколаєву прогримів поряд із зупинкою громадського транспорту. Щонайменше 5 загиблих

Внаслідок ранкового обстрілу російськими військами Миколаєва загинуло щонайменше п’ятеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, удар припав поряд із зупинкою громадського транспорту.

«Наразі відомо про сімох поранених і вже п’ятьох загиблих», – повідомив Кім.

Раніше сьогодні міський голова миколаєва Олександр Сєнкевич казав про обстріл міста касетними снарядами.

Напередодні ввечері Миколаїв також зазнав обстрілу військ РФ. Повідомлялося про влучання у подвір’я приватних житлових будинків. Також було пошкоджено пункт видачі гуманітарної допомоги. Попередньо, троє людей були поранені.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.