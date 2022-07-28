Війська РФ знову завдали удару по пункту гуманітарної допомоги у Миколаєві – ОВА

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що ввечері російські війська завдали удару по пункту гуманітарної допомоги у Миколаєві.

«Удар по приватному сектору, в тч по пункту видачі гуманітарної допомоги. Це вже тенденція», – написав він у телеграмі.

21 липня через черговий ракетний удар було знищено один з миколаївських гуманітарних штабів. За даними голови ОВА, тисячі тонн продукції, призначеної для дітей та людей похилого віку, повністю згоріли.

Останнім часом російські війська щодня обстрілюють Миколаїв.

Станом на 8 липня, за даними місцевої влади, через російські обстріли з РСЗВ та ракетні удари у Миколаєві частково пошкоджені або повністю зруйновані 48 закладів освіти.

Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.