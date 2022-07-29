Мер Миколаєва повідомив про обстріл міста російськими касетними снарядами

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про про обстріл міста військами РФ у п’ятницю вранці.

«Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі», – повідомив Сєнкевич у Telegram.

Напередодні ввечері Миколаїв також зазнав обстрілу військ РФ. Повідомлялося про влучання у подвір’я приватних житлових будинків. Також було пошкоджено пункт видачі гуманітарної допомоги. Попередньо, троє людей були поранені.

Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.