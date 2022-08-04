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Російські війська обстріляли два райони у Миколаєві – мер

Миколаїв після чергових російських обстрілів, 2 серпня 2022 року

Російські військові вранці 4 серпня обстріляли два райони Миколаєва, попередньо, є інформація про пошкодження житлових будинків і пожежу, повідомив у телеграмі мер Олександр Сєнкевич.

«Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Під обстріли потрапили два райони міста. Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків та пожежу. Наразі в місті знову лунає повітряна тривога. Прошу всіх залишатися вдома», – заявив міський голова.

Інформації про постраждалих людей він не навів.

​Миколаїв щоденно зазнає російських обстрілів. Загарбники застосовують проти міста, зокрема, С-300, РЗСВ та крилаті ракети.

За даними влади, напередодні внаслідок обстрілів в одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйновано супермаркет та пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку, магазини, дорожнє полотно. Також було влучання на територію кінно-спортивної школи.

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