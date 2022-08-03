«Нелюдські умови» – керівник ВЦА Авдіївки розповів про ситуацію у місті

В Авдіївці Донецької області залишається близько 2,5 тисяч цивільних – це 10% від населення, яке було у місті до повномасштабого вторгнення Росії, розповів в ефірі Радіо Свобода начальник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

«Люди живуть у жахливих, нелюдських умовах. Немає води, газу. Електрика відсутня близько трьох місяців. Воду намагаємося підвозити, але дуже складно це робити. За добу місто обстрілюють близько 20 разів», – сказав Віталій Барабаш.

Він додав, що російська армія застосовує весь спектр артилерії та авіацію.

«Декілька днів поспіль ворог не припиняє спроб наступу на місто. Все під прикриттям артилерії, авіації. Майже щодня двічі на день б’є авіація. Працюють з усіх систем артилерії, які тільки є в наявності. Використовують «Сонцепьоки» (важка вогнеметна система – ред.), ракети «Іскандер». Застосовують дистанційне мінування», – розповів Віталій Барабаш.

Керівник Авдіївської ВЦА сподівається, що українським військам вдасться втримати місто.

Раніше президент України Володимир Зеленський, говорячи про важкі бої в районі Пісків та Авдіївки, заявив, що там відбувається пекло.