«Росія зосереджена на війні» – Кулеба про заяви щодо готовності Москви до мирних переговорів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заяви з боку російської сторони про готовність до мирних переговорів з Україною є «димовою завісою».

Росія і далі «зосереджена на війні», написав міністр у твітері пізно ввечері 3 серпня.

«Немає нічого більш цинічного, ніж те, що поплічники Путіна говорять, що Росія готова до мирних переговорів. Цю «готовність» ми чуємо і бачимо щодня: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові звірства. Росія залишається зосередженою на війні, все інше – лише димова завіса», – заявив Кулеба.

Раніше в інтерв’ю німецькому телеканалу N-tv ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, відомий своїми зв’язками з Кремлем, заявив, що минулого тижня, перебуваючи з «відпусткою» у Москві, мав зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, в перебігу якої довідався, що «Кремль хоче досягти переговорного рішення» щодо війни в Україні. Він також сказав про можливість «розширення зернової угоди» до припинення вогню.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву ексканцлера Німеччини, заявивши, що «однією рукою Росія підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою – запрошує до капітуляції».

«Шредер – знаний глашатай імперії й голос при ru-царському дворі. Якщо Москва хоче діалогу, – м’яч на її полі. Спочатку припинення вогню й відведення військ, потім – конструктив», – написав Подоляк у твітері.

Президент України Володимир Зеленський назвав огидною ситуацію, коли колишні лідери держав працюють на Росію.

За словами Зеленського, нині Росія активує «різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів».

На початку липня в Офісі президента казали, що українська переговорна група підтримує контакти безпосередньо з російською стороною винятково на рівні гуманітарних підгруп. На тлі агресії, яку РФ продовжує щодо України, ставити умови за столом переговорів має офіційний Київ, наполягають в ОПУ.

Перші прямі переговори української і російської делегацій щодо припинення вогню та відведення військ з території України відбулися 28 лютого. Після того було ще декілька раундів, востаннє – на початку квітня.

18 червня голова делегації України на переговорах із Росією, народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої позиції, і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого.