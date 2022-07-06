Лише певні контакти гуманітарних підгруп – в ОПУ розповіли, на якому рівні проходять переговори з РФ

На сьогодні українська переговорна група підтримує контакти з російською стороною винятково на рівні гуманітарних підгруп, повідомив 6 липня в ефірі телемарафону радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Певні контакти є, але на рівні гуманітарних підгруп. Тому що постійно потрібно вирішувати питання і обміну полоненими, і обміну тілами. І за можливості, все ж таки гуманітарні коридори відкривати та інше. З точки зору політико-дипломатичного – зараз на паузі», – розповів Подоляк.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що за столом переговорів ставити умови має Україна.

«Російські умови є неприйнятними в будь-якому сенсі. Тому що вони взагалі не координуються з реальним світом. Тобто вони є такими, які будуть просто відкладати війну на певний час», – вважає Подоляк.

Перші переговори української і російської делегацій щодо припинення вогню та відведення військ з території України відбулися 28 лютого. Після того було ще декілька раундів, востаннє – на початку квітня.

18 червня голова делегації України на переговорах із Росією, народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої позиції, і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого.