Продаж військової амуніції з гуманітарної допомоги: підприємцям повідомлено про підозру

Київська міська прокуратура повідомила про підозру двом підприємцям, які організували схему продажу гуманітарної допомоги для військовослужбовців, повідомила у п’ятницю пресслужба прокуратури.

«У квітні 2022 року керівник та засновник мережі підприємств, яке спеціалізується на продажу товарів військового призначення, звернулись до однієї з військових частин Нацгвардії України у місті Києві з проханням надати їх підприємству сертифікат кінцевого споживача з метою ввезення на митну територію України військової амуніції – бронепластин та захисних шоломів для подальшої безоплатної передачі цій військовій частині. Отримавши сертифікат, підприємці ввезли на територію України з Республіки Польща вантаж з 1500 бронепластин та 300 балістичних шоломів. Військова амуніція була оформлена як гуманітарна допомога. Це надало їм можливість уникнути проходження митних формальностей та сплати митних платежів до державного бюджету. У подальшому підозрювані відмовились передавати це майно на потреби захисників України», – розповіли у прокуратурі.

Повідомляється, що ввезені бронепластини та шоломи підприємці виставили на продаж через мережу своїх закладів.

«Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків за місцями їх проживання, а також у магазинах та складах, належних їм підприємств. У ході слідчих дій вилучено частину нереалізованої військової амуніції, чорнові записи та 120 тис незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї. Ринкова вартість ввезеної військової амуніції становить близько 8 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.