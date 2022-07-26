Посадовця департаменту КМДА затримали за вимагання хабара – Кличко

Співробітника одного з департаментів Київської міської державної адміністрації затримали на хабарництві, заявив 26 липня мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні ДБР спільно з прокуратурою міста затримало на вимаганні хабаря одного із заступників директора департаменту транспорту», – заявив він у своєму телеграмі.

За словами Кличка, затриманого відсторонять від виконання обов’язків на час розслідування.

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«Міська влада і надалі готова співпрацювати з правоохоронними органами задля запобігання та боротьби з корупцією. Ми постійно передаємо матеріали внутрішніх аудитів КМДА і співпрацюємо з правоохоронцями», – додав міський голова.

Імені посадовця він не називає.

ДБР та Київська міська прокуратура наразі не коментували затримання.